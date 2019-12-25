Путин допустил снятие коронавирусных ограничений к концу лета

К концу лета 2021 года пройти вакцинацию должны ориентировочно 70% россиян.

Президент России Владимир Путин заявил, что ограничения из-за пандемии коронавируса будут сняты, когда будет создан "популяционный иммунитет". Об этом он заявил журналистам телеканала "Россия-1".

По мнению президента, если нынешний темп вакцинации населения не сбавит ход, то к концу лета прививку от COVID-19 сделают 70% населения. Это позволит снять ограничения, принятые государством на время пандемии корановируса.

Для того чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если [массовая вакцинация] пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя Владимир Путин для телеканала "Россия-1"

Напомним, что сейчас в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Это "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак". Массовая вакцинация жителей РФ началась в январе 2021 года. На сегодняшний день более четыре миллионов россиян уже завершили курс прививки, а шесть миллионов граждан привились первым компонентом вакцины.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 в России

Фото: pixabay.com

