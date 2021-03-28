Владимир Путин поделился своим самочувствием после вакцнации

Изменения температуры тела у главы государства не наблюдалось.

Президент России Владимир Путин поделился с журналистами своим самочувствием после вакцинации от COVID-19. По словам главы государства, изменения температуры у него не наблюдалось, однако "чуть поламывало на следующий день" и болело место укола, приводит его слова телеканал "Россия-1".

Также президент добавил, что на всякий случай держит на прикроватной тумбочке термометр для измерения температуры тела. После вакцинации Путин трое суток не занимался спортом, но после принял контрастные ванны.

В левую руку делали - почувствовал не боль, нет, какой–то там дискомфорт такой, ну сейчас нажать на это место - так еще до сих пор немножко чувствуется. Но вот эти все побочные явления. Владимир Путин для телеканала "Россия-1".

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Видео: Youtube/Россия 24