Президент России Владимир Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта. При этом глава государства не рассказал, какой препарат будет использовать для вакцинации.
Путин рассказал, что темпы вакцинации нужно наращивать — от этого зависит, когда будут сняты ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.
Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор, личное решение каждого человека.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин назвал историческим событием воссоединение Крыма с Россией.
Видео: kremlin.ru
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