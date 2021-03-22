Путин рассказал, что темпы вакцинации нужно наращивать.

Президент России Владимир Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта. При этом глава государства не рассказал, какой препарат будет использовать для вакцинации.

Путин рассказал, что темпы вакцинации нужно наращивать — от этого зависит, когда будут сняты ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.

Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор, личное решение каждого человека. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин назвал историческим событием воссоединение Крыма с Россией.

Видео: kremlin.ru