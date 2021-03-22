По его словам, среди особенно важных мер — вакцинация против новой коронавирусной инфекции.

Президент России Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Об этом он говорил на совещании по вопросам вакцинации против COVID-19.

Путин отметил, что стабилизации удалось добиться благодаря слаженной работе учреждений здравоохранения и исследовательских организаций.

Значительную роль в нормализации эпидемиологической обстановки играет реализация широкого комплекса профилактических, упреждающих мер. Владимир Путин, президент России

По его словам, среди особенно важных мер — вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Путин заявил, что первый компонент в России получили уже 6,3 миллионов человек. Также 4,3 миллиона граждан получили два компонента и, соответственно, вакцинированы полностью.

Ранее Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта.

Видео: kremlin.ru