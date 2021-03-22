Президент России Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Об этом он говорил на совещании по вопросам вакцинации против COVID-19.
Путин отметил, что стабилизации удалось добиться благодаря слаженной работе учреждений здравоохранения и исследовательских организаций.
Значительную роль в нормализации эпидемиологической обстановки играет реализация широкого комплекса профилактических, упреждающих мер.
Владимир Путин, президент России
По его словам, среди особенно важных мер — вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Путин заявил, что первый компонент в России получили уже 6,3 миллионов человек. Также 4,3 миллиона граждан получили два компонента и, соответственно, вакцинированы полностью.
Ранее Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта.
Видео: kremlin.ru
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