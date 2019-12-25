Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 в России

Тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом наблюдается в России, заявил ТАСС замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
По словам Горелова, весной ожидаются суточные колебания заболеваемости, так как COVID-19 имеет свойство приобретать черты сезонной инфекции. Уменьшить рост числа заболевших поможет продление ограничительных мер, а также вакцинация от COVID-19, уточнил специалист.
Также Горелов напомнил, что обязаны в течение трех дней сдать ПЦР-тест на коронавирус после возвращения из-за границы. После чего следует соблюдать карантин до получения отрицательного результата.
В настоящее время можно говорить, что мы проходим фазу стабилизации эпидситуации с тенденцией к снижению.
Александр Горелов для ТАСС
По данным федерального оперативного штаба, в России зарегистрировано более 4,5 миллиона случаев заражения. Выздоровело более 4,1 миллиона человек, умерли более 97 тысяч.
Ранее Гинцбург заявил о единичных случаях заражения коронавирусом после вакцинации.
Фото: pixabay.com
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