Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 в России

Весной вирус может приобретать черты сезонной инфекции.

Тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом наблюдается в России, заявил ТАСС замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По словам Горелова, весной ожидаются суточные колебания заболеваемости, так как COVID-19 имеет свойство приобретать черты сезонной инфекции. Уменьшить рост числа заболевших поможет продление ограничительных мер, а также вакцинация от COVID-19, уточнил специалист.

Также Горелов напомнил, что обязаны в течение трех дней сдать ПЦР-тест на коронавирус после возвращения из-за границы. После чего следует соблюдать карантин до получения отрицательного результата.

В настоящее время можно говорить, что мы проходим фазу стабилизации эпидситуации с тенденцией к снижению. Александр Горелов для ТАСС

По данным федерального оперативного штаба, в России зарегистрировано более 4,5 миллиона случаев заражения. Выздоровело более 4,1 миллиона человек, умерли более 97 тысяч.

Ранее Гинцбург заявил о единичных случаях заражения коронавирусом после вакцинации.

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