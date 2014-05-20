Гинцбург заявил о единичных случаях заражения коронавирусом после вакцинации

Гинцбург объяснил это особенностью скорости формирования иммунитета у разных возрастных групп.

Случаи заражения COVID-19 у прошедших вакцинацию одним компонентом "Спутника V" редки, двумя — единичны, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург агентству "РИА Новости".

Гинцбург отметил, что случаи заражения зафиксированы в течение трех недель после второй прививки, когда иммунитет к инфекции когда еще не полностью выработан.

Наши наблюдения показывают, что у молодых иммунитет, как правило, формируется быстрее, у старшей возрастной группы, особенно старше 60 лет, это может занимать больше времени Александр Гинцбург агентству "РИА Новости"

Напомним, что в ходе испытаний "Спутник V" показал эффективность в 91,6%. Результаты исследования опубликованы в ведущем медицинском журнале Lancet.

Ранее вакцину "ЭпиВакКорона" признали эффективной вакциной против COVID-19.

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