Минпросвещения готовит систему оценки образовательных потребностей детей мигрантов

Сергей Кравцов рассказал подробности о проекте, который будет запущен со следующего учебного года.

Минпросвещения России готовит систему оценки образовательных потребностей детей мигрантов. Об этом на заседании Совета по межнациональным отношениям Владимиру Путину рассказал глава профильного ведомства Сергей Кравцов. Чиновник уточнил, что создается специальная комплексная система оценки индивидуальных образовательных потребностей данной категории иностранцев.

Система будет не только выявлять уровень владения ребенка русским языком и возможные проблемы при освоении общеобразовательной программы, она позволит в дальнейшем сформировать для него необходимую образовательную траекторию, а также программу психолого-педагогического сопровождения. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Российский министр заявил, что система начнет работу в пилотном режиме уже с начала следующего учебного года. также в Минпросвещения РФ разработали курсы для преподавателей и необходимые материалы для классных руководителей, позволяющие работать с детьми мигрантов.

Кравцов счел решение назвать образование услугой ошибкой.

Видео: kremlin.ru

