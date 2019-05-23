Министр просвещения заявил о необходимости ввести федеральную программу по выезду учителей на отдых

Направление испытывает проблемы с финансированием.

В четверг, 18 марта, в Петербурге прошел круглый стол в рамках финала конкурса "Учитель будущего", на котором присутствовал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. На встрече обсуждались насущные вопросы и планы.

Так, по мнению министра, на федеральном уровне необходимо обеспечить программу по выезду учителей на отдых, но направление пока испытывает проблемы с финансированием. Кравцов напомнил, что "в свое время" были программы, по которым учителя ездили отдыхать, и государство оказывало соответствующую поддержку. Сейчас таких программ на федеральном уровне нет, но есть поддержка в ряде регионов страны.

Ранее мы писали, что для подготовки российских учителей планируют использовать технологии КВН.

Фото: Piter.TV