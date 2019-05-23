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Министр просвещения заявил о необходимости ввести федеральную программу по выезду учителей на отдых
Сегодня, 21:15
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smirenny

Министр просвещения заявил о необходимости ввести федеральную программу по выезду учителей на отдых

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Направление испытывает проблемы с финансированием.

В четверг, 18 марта, в Петербурге прошел круглый стол в рамках финала конкурса "Учитель будущего", на котором присутствовал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. На встрече обсуждались насущные вопросы и планы. 

Так, по мнению министра, на федеральном уровне необходимо обеспечить программу по выезду учителей на отдых, но направление пока испытывает проблемы с финансированием. Кравцов напомнил, что "в свое время" были программы, по которым учителя ездили отдыхать, и государство оказывало соответствующую поддержку. Сейчас таких программ на федеральном уровне нет, но есть поддержка в ряде регионов страны. 

Ранее мы писали, что для подготовки российских учителей планируют использовать технологии КВН.

Фото: Piter.TV

Теги: министр просвещения, учителя россии
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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