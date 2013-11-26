Для подготовки российских учителей планируют использовать технологии КВН

Также в школах планируют создать профильные педагогические классы.

В четверг, 18 марта, министр просвещения Сергей Кравцов на круглом столе в Петербурге заявил, что технологии КВН будут применять при подготовке учителей в российских педагогических вузах.

По словам Кравцова, он встретился с игроками команды КВН армавирского государственного педагогического университета "Русская дорога". Итогом встречи стало решение "использовать технологии КВН" при подготовке педагогических кадров. Министр также отметил, что средний возраст учителя "достаточно молодой" и составляет 46-47 лет. Власти хотят улучшить материально-техническую базу педагогических вузов России и создать в школах профильные педагогические классы.

Министр уточнил, что подготовка должна помочь будущим специалистам не бояться идти работать.

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