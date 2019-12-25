Татьяна Черниговская отказалась уходить из СПбГУ

Она заявила о желании остаться в экосистеме старейшего университета.

Директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская отказалась покидать стены вуза. Она заявила, что не будет переходить в новый университет, который создадут на базе факультета свободных наук и искусств. Об этом пишет ТАСС.

Идею создания из факультета отдельного государственного университета инициировало правительство. Ее поддержал ученый совет СПбГУ. В свою очередь Черниговская не рассматривает возможность перехода в другой вуз – ей важно остаться в экосистеме старейшего университета.

Стоит отметить, что вместе с Черниговской в СПбГУ останутся ее магистерская программа "Когнитивные исследования" и авторские программы "Межкультурное образование" и "Историческое исполнительство на клавишных музыкальных инструментах".

Ранее мы писали, что семь университетов Петербурга вошли в число лучших вузов планеты.

Фото: Instagram / tv_chernigovskaya