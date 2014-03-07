Рейтинг составило агентство Quacquarelli Symonds.

Сразу семь университетов Петербурга вошли в число лучших вузов планеты. Соответствующий рейтинг опубликовало агентство Quacquarelli Symonds, рассказали в пресс-службе Смольного.

Лучший результат показал Санкт‑Петербургский горный университет, занявший 12 место по дисциплине "Инженерное дело - добыча полезных ископаемых и горная промышленность". Это наивысший результат за всю историю участия вузов России в международных рейтингах. Сам Горный уже пятый год подряд оказывается в топ-20 предметного рейтинга. В сотню лучших вузов по предметам "Математика", "Философия", "Нефтяная инженерия" и "Политика и международные отношения" вошел Санкт‑Петербургский государственный университет, еще по четырем дисциплинам СПбГУ приблизился к сотне ("История", "Археология", "Современные языки", "Лингвистика").

В сотне лучших университетов, на 74 месте, оказался и ИТМО, укрепив позиции по математике, химии, дисциплине о машиностроении и промышленной инженерии, а также Санкт‑Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова по направлению "Театральное искусство". 180 место занял Санкт‑Петербургский политехнический университет Петра Великого, улучшив пять позиций. В рейтинг агентства внесли также Первый Санкт‑Петербургский государственный медицинский университет имени академика Павлова и Европейский университет в Санкт‑Петербурге.

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