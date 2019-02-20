Психолог рассказала родителям, как понять, готов ли ребенок к школе

Оценить готовность ребенка к школе нужно в четырех сферах.

Во вторник, 2 марта, психолог Татьяна Могильникова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала, как понять, что ребенок готов к школе.

Оценивать готовность нужно по четырем сферам: эмоциональной, физиологической, сфере бытовых условий, а также по сфере умственных способностей.

Ребенок должен быть готов выдерживать эмоциональные нагрузки, уроки саму учебную деятельность. Кроме того, существует тест поднятой руки – если ребенок его не проходит, значит он еще не дорос до обучения в школе. Будущий школьник должен уметь приготовить себе поесть, переодеться, зашнуровать шнурки. Кроме того, важно адекватно понимать, может ли ребенок слушать, запоминать, контролировать свое внимание, а также умеет ли читать и писать.

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Фото: Piter.TV