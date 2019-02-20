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Психолог рассказала родителям, как понять, готов ли ребенок к школе
Вчера, 22:58
420
smirenny

Психолог рассказала родителям, как понять, готов ли ребенок к школе

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Оценить готовность ребенка к школе нужно в четырех сферах.

Во вторник, 2 марта,  психолог Татьяна Могильникова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала, как понять, что ребенок готов к школе. 

Оценивать готовность нужно по четырем сферам: эмоциональной, физиологической, сфере бытовых условий, а также по сфере умственных способностей. 

Ребенок должен быть готов выдерживать эмоциональные нагрузки, уроки саму учебную деятельность. Кроме того, существует тест поднятой руки – если ребенок его не проходит, значит он еще не дорос до обучения в школе. Будущий школьник должен уметь  приготовить себе поесть, переодеться, зашнуровать шнурки. Кроме того, важно адекватно понимать, может ли ребенок слушать, запоминать, контролировать свое внимание, а также умеет ли читать и писать. 

Ранее мы писали, что факультет свободных искусств и наук СПбГУ реорганизуют в самостоятельный университет.

Фото: Piter.TV

Теги: подготовка ребенка к школе, психолог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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davenikin
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горшков даниэль
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