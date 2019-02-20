Факультет свободных искусств и наук СПбГУ реорганизуют в самостоятельный университет

Вопрос реорганизации рассмотрят на заседании ученого совета университета в следующий понедельник.

Во вторник, 2 марта, пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета сообщила, что вуз ждет реорганизация.

Так, Факультет свободных искусств и наук станет самостоятельным университетом. Вопрос рассмотрят на заседании ученого совета СПбГУ в понедельник. Отмечается, что факультет будет самостоятельным юридическим лицом, Университетом искусств и наук. Студенты, обучающиеся на факультете, получат диплом СПбГУ. Так, реорганизация не исключит права студентов продолжить обучение в университете.

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