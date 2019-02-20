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Факультет свободных искусств и наук СПбГУ реорганизуют в самостоятельный университет
Вчера, 21:19
433
smirenny

Факультет свободных искусств и наук СПбГУ реорганизуют в самостоятельный университет

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Вопрос реорганизации рассмотрят на заседании ученого совета университета в следующий понедельник.

Во вторник, 2 марта, пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета сообщила, что вуз ждет реорганизация. 

Так, Факультет свободных искусств и наук станет самостоятельным университетом. Вопрос рассмотрят на заседании ученого совета СПбГУ в понедельник. Отмечается, что факультет будет самостоятельным юридическим лицом, Университетом искусств и наук. Студенты, обучающиеся на факультете, получат диплом СПбГУ. Так, реорганизация не исключит права студентов продолжить обучение в университете. 

Ранее мы писали, что из-за осложнений от коронавируса умер профессор СПбГУ Иосиф Романовский.

Фото: Pixabay

Теги: санкт-петербургский государственный университет, спбгу, факультет свободных искусств и наук спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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davenikin
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горшков даниэль
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