Из-за осложнений от коронавируса умер профессор СПбГУ Иосиф Романовский

О дате и месте прощания с ученым станет известно позднее.

В воскресенье, 28 февраля, ушел из жизни заслуженный деятель науки РФ, один из первых программистов в СССР, профессор СПбГУ Иосиф Романовский. Ему было 85 лет. Информация о его смерти

Информация о смерти ученого появилась в группе студенческого совета математико-механического факультета СПбГУ. Профессор скончался из-за осложнений коронавируса. О дате и месте прощания с ученым станет известно позднее.

Иосиф Романовский родился в 1935 году в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны он с семьей эвакуировался в Свердловск. В 1971 году он стал профессором. Он написал более 160 научных и учебно-методических работ.

Ранее в 82 года в Москве скончался звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром".

Фото: ВКонтакте/ Матмех СПбГУ