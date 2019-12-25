В 82 года в Москве скончался звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром"

Он умер в своей квартире.

Умер популярный советский и российский актер Андрей Мягков. Звезда фильма "Ирония судьбы" и "Служебный роман" скончался в 82 года у себя дома. Об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова.

По предварительной информации, актер скончался от острой сердечной недостаточности.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге. Советский и российский актёр театра и кино получил всенародную любовь после выхода кинолент Эльдара Рязанова: "Ирония судьбы, или с лёгким паром", "Служебный роман".

Народный артист СССР Василий Лановой в конце января умер из-за коронавируса.

Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы"