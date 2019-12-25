Каким запомнят Василия Ланового: народный артист СССР умер в 87 лет из-за коронавируса

Смерть наступила 28 января в 22 часа 56 минут.

В возрасте 87 лет 28 января скончался народный артист СССР Василий Лановой.

Из-за чего умер Василий Лановой

На протяжении нескольких недель народный артист находился в больнице под наблюдением врачей. Но накануне смерти актер был переведен в реанимацию в связи с ухудшением состояния, где его подключили к аппарату ИВЛ. Об этом в четверг, 28 января, ТАСС сообщил директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, Кирилл Крок. Позже выяснилось, что Василий Лановой перенес клиническую смерть. Об этом РБК сообщил знакомый артиста Евгений Герасимов.

Соболезнования родным и близким актера выразили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и другие главы регионов России. Свои соболезнования родным и близким Василия Ланового также выразили коллеги, знакомые и друзья артиста.

Когда и где состоится прощание с Василием Лановым

Прощание с актером пройдет в стенах Театра им. Вахтангова 1 февраля, с 10:00 по 12:00.

Где похоронят Василия Ланового

Народного артиста СССР Василия Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище.

Краткая биография Василия Ланового

Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Родители – Семен Петрович и Галина Ивановна Лановые переехали в столицу незадолго до рождения сына из села Стрымба в Одесской области, где царили голод и нищета. Детство актера не назвать простым. В 1941 году родители Ланового отправили сына и его двух сестер к бабушке и дедушке в деревню в связи с началом войны. Однако семья воссоединилась только спустя несколько лет и вернулась в Москву. Там будущий актер стал заниматься в драматическом кружке при Дворце культуры имени Лихачева, где его педагогами были Сергей Штейн и Лидия Сатель.

По началу Лановой получал роли в массовках, но вскоре ему предложили главную роль в спектакле "Аттестат зрелости", которая принесла ему успех и награду – главную премию Всесоюзного конкурса самодеятельных театров. Актер поступил в МГУ им. Ломоносова на факультет журналистики, однако продолжал принимать участие в театральных постановках и кинолентах.

За время своей карьеры Василий Лановой сыграл более чем в пятидесяти кинокартинах. Наибольшую известность получил благодаря ролям в фильмах "Офицеры", "Война и мир", "Павел Корчагин", "Анна Каренина" и "Алые паруса".

Василий Лановой был женат трижды. Впервые артист женился в раннем студенческом возрасте. Первой супругой стала сокурсница, актриса Татьяна Самойлова. Вместе молодые прожили 3 года. Причиной развода стало то, что актриса, вопреки желанию супруга, прервала первую беременность. Вторая жена Василия Семеновича – артистка Тамара Зяблова. Молодые люди поженились в 1961 году и счастливо прожили до 1971 года. Трагическую точку в этом браке поставила смерть супруги в автокатастрофе. С 1972 года супругой артиста была актриса Ирина Купченко, которая оказалась на 14 лет младше. В этом браке родилось двое детей – Александр (1973) и Сергей (1976). Старший сын стал историком, младший – экономистом. Младшего сына Василия Ланового не стало 6 октября 2013 года – Сергей умер от болезни сердца.

Автор: Анастасия Свиридонова

Фото: Piter.tv; кадры из фильмов "Офицеры", "Война и мир", "Алые паруса", "Анна Каренина"