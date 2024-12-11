Ушёл из жизни народный артист СССР Олег Стриженов: причины смерти, подробности трагедии

Причиной смерти актёра мог стать ишемический инсульт - ранее о госпитализации Олега Стриженова с инфарктом головного мозга сообщал ряд СМИ.

Сегодня, 9 февраля, стало известно о кончине народного артиста СССР Олега Александровича Стриженова. Информацию о случившемся подтвердила помощница актера, сообщает РИА Новости.

Олег Стриженов, причина смерти

Хотя официальный диагноз и причина смерти на данный момент в СМИ не опубликованы, ранее ряд федеральных изданий сообщил: 7 февраля 2023 года у Олега Стриженова произошел ишемический инсульт (инфаркт головного мозга), вызванный острым нарушением мозгового кровообращения. Актер был срочно госпитализирован, и врачам удалось стабилизировать его состояние.

Позднее сын актера, Александр Стриженов, сообщил, что здоровье отца улучшилось, а супруга Лионелла Стриженова уточнила, что Олег Александрович проходил плановое обследование и чувствовал себя хорошо. Однако, несмотря на усилия врачей, актер скончался на 96-м году жизни.

Олег Стриженов: биография, фильмография

Олег Стриженов родился в Благовещенске в семье военного, из-за чего часто переезжал, живя в Тифлисе, Харькове, Ленинграде, а с 1935 года — в Москве. Во время Великой Отечественной войны, будучи подростком, он работал наравне со взрослыми, за что был награжден медалью "За доблестный и самоотверженный труд". После войны Стриженов поступил в Московский театральный художественно-технический колледж на бутафорское отделение, а в 1953 году окончил училище им. Щукина и начал свою карьеру в Русском театре Эстонской ССР.

Олег Александрович Стриженов — народный артист СССР, получивший это звание в 1988 году. В его творческом багаже более сорока киноролей, включая такие известные фильмы, как "Овод" (1955), "Сорок первый" (1956), "Белые ночи" (1959), "Звезда пленительного счастья" (1975) и "Приступить к ликвидации" (1983). С 1957 по 1966 годы он служил в труппе Театра-студии киноактёра, а с 1966 по 1976 годы — в труппе МХАТа. Актер был удостоен множества наград, в том числе премии "Золотой Орел" в 2009 году за вклад в развитие киноискусства, а также являлся академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Фото: кадр из фильмов "Сорок первый", "Дуэль"