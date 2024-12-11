SHOT: предварительной причиной смерти Стриженова стал ишемический инсульт

Артист скончался в 95 лет.

Предварительной причиной смерти народного артиста Советского Союза Олега Стриженова стали последствия ишемического инсульта. Соответствующей информацией с подписчиками в собственном Telegram-канале поделились авторы SHOT. Они напомнили, что мужчина скончался 9 февраля в возрасте 95 лет.

Олег Стриженов родился в 1929 году в Благовещенске в семье военнослужащего. Во время Великой Отечественной войны наш соотечественник служил в Научно-исследовательском кинофотоинституте﻿ помощником механика. После военного времени молодой человек поступил на обучение в Московский театральный художественно-технический колледж, а затем - в Театральное училище имени Б. В. Щукина﻿. В последнем месте он завершил учебу в 1953 году. Артист сыграл в таких картинах, как "Белые ночи" (1959), "Северная повесть" (1960) "Пиковая дама" (1960), "Три сестры" (1964) и "Его звали Роберт" (1968). Последней его профессиональной работой российский сериал "Отель "Пять звезд" в 2004 году.

У актрисы Марины Дюжевой нашли рак горла.

Фото: Piter.tv