У актрисы Марины Дюжевой нашли рак горла

Болезнь находится в состоянии ремиссии.

Советская и российская актриса Марина Дюжева излечилась от рака горла за полтора года. Соответствующая информация опубликована журналистами Telegram-канала Mash. Согласно полученной информации от СМИ, 69-летняя пациентка обратилась к врачу в тот момент, когда ей стало больно глотать, а во рту появилась сухость. После лабораторных исследований у женщины медики нашли образование в небной миндалине. В результате Марина Дюжева прошла несколько курсов химиотерапии. Авторы Тг-канала уточнили, что несмотря на ремиссию, артистка все еще остается под наблюдением врачей во избежание рецидива болезни.

Напомним, что Марина Дюжева снималась в таких фильмах как"Мимино", "По семейным обстоятельствам" и "Покровские ворота". Также она является успешной актрисой дубляжа. В частности, голосом Дюжевой говорит персонаж Молли из "Гарри Поттера", а также все женские персонажи из сериала "Элен и ребята".

В Мариинской больнице в 2024 году онкологию выявили у 155 пациентов.

Фото: Piter.tv