В Мариинской больнице в 2024 году онкологию выявили у 155 пациентов

Причем в 83% случаев это ранние стадии заболевания.

За 2024 год в Центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Мариинской больницы были диагностированы злокачественные образования у 155 человек.

Всего за прошлый год в ЦАОП Мариинской больницы обратились более 16 тысяч пациентов. Благодаря работе онкологов злокачественные новообразования вновь выявлены у 155 человек, причем в 83% случаев это ранние стадии заболевания.

На сегодняшний день 3128 пациентов состоят на диспансерном учете в ЦАОП. По типам опухолей 35% составляют злокачественные образования кожи, 19% – рак предстательной железы, замыкает тройку онкология молочной железы (17%).

Чаще всего данные патологии обнаруживаются при визуальном осмотре или простых исследованиях – анализах крови на специфичные маркеры, флюорографии, маммографии.

В качестве факторов риска развития рака могут выступать генетическая предрасположенность, неправильный образ жизни (курение, злоупотребление алкоголем, плохое питание), вирусные инфекции (ВИЧ, гепатит В и С и пр.). Также к онкологическим заболеваниям может приводить длительное взаимодействие с канцерогенами (химикатами, радиацией, загрязненной окружающей средой).

Первичный онко-скрининг проводится в рамках диспансеризации: кал на скрытую кровь, маммография, также акушер берет у женщин мазок на цитологию, проводит осмотр молочных желез.

Ранее петербуржцам перечислили продукты, провоцирующие онкологию. Но важно помнить, что неправильное питание — не единственная причина развития онкологических заболеваний.

Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга