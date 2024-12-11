Петербуржцам перечислили продукты, провоцирующие онкологию

Важно помнить, что неправильное питание — не единственная причина развития онкологических заболеваний.

В Роспотребнадзоре Петербурга предупредили о продуктах, которые могут стать катализатором для развития злокачественных клеток и спровоцировать онкологические заболевания.

Среди таких продуктов:

Сахар. Чрезмерное потребление рафинированного сахара повышает вероятность появления рака прямой кишки.

Колбасные изделия. Содержащиеся в них консерванты способны стимулировать образование опухолей.

Продукты с высоким содержанием жиров, например, чипсы. Американские исследователи считают, что регулярное употребление подобных продуктов может ускорить рост раковых клеток.

Важно помнить, что неправильное питание — не единственная причина развития онкологических заболеваний. Регулярные медицинские осмотры остаются важной профилактической мерой.

Ранее в Роспотребнадзоре по Петербургу рассказали, как укрепить иммунитет в феврале.

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