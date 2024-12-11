Петербуржцам перечислили продукты, провоцирующие онкологию

В Роспотребнадзоре Петербурга предупредили о продуктах, которые могут стать катализатором для развития злокачественных клеток и спровоцировать онкологические заболевания.
Среди таких продуктов:
Сахар. Чрезмерное потребление рафинированного сахара повышает вероятность появления рака прямой кишки.
Колбасные изделия. Содержащиеся в них консерванты способны стимулировать образование опухолей.
Продукты с высоким содержанием жиров, например, чипсы. Американские исследователи считают, что регулярное употребление подобных продуктов может ускорить рост раковых клеток.
Важно помнить, что неправильное питание — не единственная причина развития онкологических заболеваний. Регулярные медицинские осмотры остаются важной профилактической мерой.
Ранее в Роспотребнадзоре по Петербургу рассказали, как укрепить иммунитет в феврале.
Фото: Pxhere
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