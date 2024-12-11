В Роспотребнадзоре по Петербургу рассказали, как укрепить иммунитет в феврале

По мнению специалистов, основой поддержания иммунитета является сбалансированное питание.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу предложило несколько рекомендаций, чтобы люди могли встретить весну здоровыми и энергичными, несмотря на холодную погоду, ветровые условия и резкие изменения температуры.

По мнению специалистов, основой поддержания иммунитета является сбалансированное питание. Рекомендуется увеличить потребление сезонных овощей и фруктов, так как они помогают компенсировать недостаток витаминов в организме.

Особо важные для укрепления иммунной системы витамины включают витамин C, A, E, D, омега-3, а также витамины группы B, необходимые для нормальной работы нервной и иммунной систем.

Роспотребнадзор советует разнообразить рацион различными продуктами, а также обратить внимание на пряные напитки, специи, хрен и чеснок, которые способствуют улучшению общего состояния здоровья в период простуд.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор напомнил петербуржцам о пользе брокколи.

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