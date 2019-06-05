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Перенесшие ишемический инсульт петербуржцы будут получать бесплатные лекарства

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Поддержка будет оказываться в течение года после наступления болезни.

Депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий введение бесплатных лекарств для людей, перенесших ишемический инсульт. Поддержка будет оказываться в течение года после наступления болезни. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Петербурга.

Специалисты напомнили о высоком риске смертельного исхода после повторного инсульта. Как правило, он наступает после некачественного лечения первого. По данным депутатов, в 2018 году доля повторных ишемических инсультов составила 21 % (до трех тысяч человек в год). При этом от 38 до 75 % людей умирают в период госпитализации.

Ранее мы писали, где в Петербурге пройти реабилитацию после инсульта.

Видео: YouTube

Теги: бесплатные лекарства, законопроект, ишемический инсульт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Тема дня,

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