Пожилому артисту потребовалась экстренная госпитализация.

У актера Олега Стриженова случился инфаркт мозга. Об этом сообщает Telegram-канал "SHOT".

По информации источника, 95-летнему артисту потребовалась экстренная госпитализация. Отмечается, что у Стриженова произошел ишемический инсульт, который ткакже называют инфарктом головного мозга. Врачам удалось стабилизировать состояние актера. По словам его сына, актера Александра Стриженова, сейчас артист проходит проходит плановые обследования.

Ранее мы сообщали, что экс-замгендиректора "Рособоронэкспорта" госпитализировали с травмами в больницу.

Фото: Piter.tv