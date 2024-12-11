Экс-замгендиректора "Рособоронэкспорта" госпитализировали с травмами в больницу

У него диагностировали внутримозговую гематому, перелом затылочной области и гематомы в височной области.

Бывшего заместителя гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергея Корнева госпитализировали с травмами в больницу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительной информации источника, Корнева доставили в клинику из его дома. У 70-летнего мужчины диагностировали внутримозговую гематому, перелом затылочной области и гематомы в височной области. При этом не уточняется, как именно он получил такие травмы.

Ранее мы сообщали, что олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову госпитализировали из-за ухудшения здоровья.

Фото: Piter.tv