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Экс-замгендиректора "Рособоронэкспорта" госпитализировали с травмами в больницу
Сегодня, 9:12
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d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Экс-замгендиректора "Рособоронэкспорта" госпитализировали с травмами в больницу

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У него диагностировали внутримозговую гематому, перелом затылочной области и гематомы в височной области.

Бывшего заместителя гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергея Корнева госпитализировали с травмами в больницу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительной информации источника, Корнева доставили в клинику из его дома. У 70-летнего мужчины диагностировали внутримозговую гематому, перелом затылочной области и гематомы в височной области. При этом не уточняется, как именно он получил такие травмы.

Ранее мы сообщали, что олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову госпитализировали из-за ухудшения здоровья.

Фото: Piter.tv

Теги: госпитализация, рособоронэкспорт, сергей корнев, травмы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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