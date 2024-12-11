Петербуржцы прощаются с актёром Анатолием Худолеевым и вспоминают его лучшие работы

Накануне стало известно о смерти артиста Театра им. Веры Комиссаржевской.

В возрасте 82 лет ушёл из жизни артист театра и кино Анатолий Худолеев. Его творческая биография связана со служением в Театре имени Веры Комиссаржевской в Санкт-Петербурге, а также со съемками в культовых кино- и телевизионных проектах. Среди них - сериалы "Тихий Дон", "Живые и мертвые", "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей". Последний раз артист вышел на сцену 15 ноября в спектакле "Прошлым летом в Чулимске".

В официальных социальных сетях Театра им. В. Комиссаржевской петербуржцы выражают свои соболезнования родным и близким артиста, а также вспоминают лучшие роли Анатолия Худолеева. Не только в популярном кино, но и в известных спектаклях петербургской сцены.

Для справки: Анатолий Худолеев, биография

Анатолий Худолеев родился в 1942 году. В 1963 году он окончил театральную студию при Куйбышевском драматическом театре имени Горького, где начал свою актерскую карьеру. Через два года он перешел в Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки в Киеве, где прослужил более 10 лет.

С 1976 года Худолеев стал актером Театра имени Веры Комиссаржевской в Санкт-Петербурге, который стал его творческим домом на долгие годы. За время работы в театре он сыграл более 50 ролей, проявив себя как актер широкого амплуа.

С 1969 года Худолеев активно снимался в кино. Среди его значимых работ последних лет — роли в сериалах Сергея Урсуляка "Жизнь и судьба" и "Тихий Дон". Также он участвовал в таких известных проектах, как "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Агент национальной безопасности" и "Тайны следствия".



Фото: ВК / Театр имени Веры Комиссаржевской