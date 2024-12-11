Скончался заслуженный артист России Анатолий Худолеев, сыгравший в "Тихом Доне" и "Бандитском Петербурге"

Актер Театра имени Веры Комиссаржевской сыграл более 50 ролей и снялся в известных сериалах.

На 83-м году жизни скончался заслуженный артист России Анатолий Худолеев. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Веры Комиссаржевской, где он служил с 1976 года.

Анатолий Худолеев сыграл более 50 ролей, проявив себя как актер широкого амплуа. Его последним выходом на сцену стало участие в спектакле "Прошлым летом в Чулимске" 15 ноября. Коллеги отметили, что его работа в этой постановке была наполнена "невероятной болью и трагизмом".

В роли Листницкого-старшего в "Тихом Доне"

Худолеев также активно снимался в кино. Среди его значимых работ — роли в сериалах Сергея Урсуляка "Жизнь и судьба" и "Тихий Дон". Он также участвовал в таких популярных проектах, как "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Агент национальной безопасности" и "Тайны следствия".

В роли члена Военного Совета в сериале "Жизнь и судьба"

Ранее стало известно, что умер актер из фильма "Карты, деньги, два ствола" и "дюны" Патрик Мориарти.

Фото: пресс-служба театра