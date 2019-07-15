В Петербурге простились с народной артисткой Галиной Короткевич

По просьбе Галины Короткевич прощание завершилось исполнением ее любимой песни "Я люблю тебя, жизнь".

В Академическом театре имени Веры Комиссаржевской простились с народной артисткой артисткой РСФСР Галиной Короткевич. Актриса не дожила до своего 100-летия двух недель. Начиная с военных лет она прослужила на сцене восемь десятилетий. Об этом сообщает ТАСС 8 августа.

В театре Комиссаржевской они провела без малого шестьдесят лет. Президент России выразил соболезнования в телеграмме, с которой и началась панихида. Он отметил, что роли, сыгранные актрисой, стали "подлинной классикой отечественного драматического искусства".

Слова прощания на панихиде говорили коллеги по театру, ее дочь и внучка, которые также избрали актерский путь. Они рассказали о редких актерских и человеческих качествах Короткевич, ее гражданском мужестве и огромной любви к жизни.

Иван Красько, народный артист России, партнер актрисы по многим спектаклям, сообщил, что Короткевич была примером отношения к театру.

Пока я жив, я буду тебя помнить с благодарностью, уважением и почтением, потому что ты была для молодежи примером отношения к театру. На этой сцене ты отыграла больше 800 показов спектакля "Миллионерша", а в кино озвучивала главную героиню фильма "Полосатый рейс". Вечная тебе память, - отметил Иван Красько.

Кинодебютом Короткевич стала роль Надежды Ковровой в фильме "Весна в Москве", вышедшем в 1953 году. По просьбе Галины Короткевич прощание завершилось исполнением ее любимой песни "Я люблю тебя, жизнь". Она похоронена на Кладбище Памяти жертв 9-го января.

Ранее мы писали, что Беглов выразил соболезнования в связи со смертью артистки Галины Короткевич.

Фото: kino-teatr.ru