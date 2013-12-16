Беглов выразил соболезнования в связи со смертью артистки Галины Короткевич

Артистка не дожила до 100-летия 13 дней.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким, коллегам народной артистки России Галины Короткевич. Актриса театра им. Комиссаржевской ушла из жизни 5-го августа.

Галина Петровна была не только продолжательницей лучших традиций ленинградского-петербургского театра, но и хранительницей блокадной памяти. В годы войны она выступала в фронтовых бригадах – на Пулковских высотах, в Синявино, на Дороге Жизни. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Более 70 лет Галина Короткевич провела в театре: Новом театре и Театре им. Комиссаржевской. 18-го августа она готовилась отметить 100-летний юбилей. "Светлая ей память", — заключил глава города.

Фото: kino-teatr.ru