Умер актер из фильма "Карты, деньги, два ствола" и "дюны" Патрик Мориарти

Британец скончался на 85-ом году жизни.

В Великобритании скончался бывший актер, актер Патрик Мориарти, профессионально известный аудитории как П.Х. Мориарти. Известно, что 27 февраля иностранцу должно было исполниться 86 лет. О кончине артиста, попавшего в киноиндустрию случайно в 1970-х годах, уведомил местный новостной портал IMDb. Напомним, что патрик Мориарти родился в Лондоне в 1939 году. Официальном актер снялся в 45 картинах и телевизионных шоу .В списке его ролей значатся такие проекты как "Карты, деньги, два ствола" от режиссера Гая Ричи, "Чаплин" Аттенборо и третья часть франшизы "Челюсти". Дополнительно актер появлялся в таких телевизионных сериалах как "Дюна", "Дети Дюны" и "Чисто английское убийство".ьОн участвовал в проекте "Квадрофения".

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Фото: Piter.tv