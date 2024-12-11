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Умер актер из фильма "Карты, деньги, два ствола" и "дюны" Патрик Мориарти
Сегодня, 12:48
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Умер актер из фильма "Карты, деньги, два ствола" и "дюны" Патрик Мориарти

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Британец скончался на 85-ом году жизни.

В Великобритании скончался бывший актер, актер Патрик Мориарти, профессионально известный аудитории как П.Х. Мориарти. Известно, что 27 февраля иностранцу должно было исполниться 86 лет. О кончине артиста, попавшего в киноиндустрию случайно в 1970-х годах, уведомил местный новостной портал IMDb. Напомним, что патрик Мориарти родился в Лондоне в 1939 году.  Официальном актер снялся в 45 картинах и телевизионных шоу .В списке его ролей значатся такие проекты как "Карты, деньги, два ствола" от режиссера Гая  Ричи, "Чаплин" Аттенборо и третья часть франшизы "Челюсти". Дополнительно актер появлялся в таких телевизионных сериалах как  "Дюна", "Дети Дюны" и "Чисто английское убийство".ьОн участвовал в проекте "Квадрофения".

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Фото: Piter.tv

Теги: патрик мориарти
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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