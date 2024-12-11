Умер бывший первый замминистра иностранных дел Титов

Информация об этом поступила от сенатора Григория Карасина.

Бывший первый заместитель российского министра по иностранным делам Владимир Титов скончался в четверг, 6 февраля. Соответствующее заявление сделал руководитель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. Политик указал, что дипломат имел жесткий характер, о котором в профильном ведомстве знали, но при этом мужчину уважали и иногда боялись. Личность Владимира Титова сенатор охарактеризовал как незаурядную, так как он был способен принимать и отстаивать собственные решения.

Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней... Скажу прямо, для меня случившееся - большое личное горе. Владимир Геннадьевич навсегда останется с нами и в нас. Царствие ему Небесное. пост парламентария

Напомним, что Владимир Титов курировал во внешнеполитическом ведомстве отношения с европейскими странами и административные вопросы. Будущий дипломат родился в 1958 году, в 1980 году он завершил обучение в МГИМО, где овладел английским и шведским языками. В системе МИД мужчина работал с 1980 года. Там он занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате, а также за рубежом. В частности, с 1993 по 1997 год являлся советником-посланником посольства России в Швеции, в период с 1997 по 1999 года получил место директора второго европейского департамента, с 1999 по 2004 год занимал должность посла России в Болгарии, в 2004-2005 годах возглавлял департамент кадров МИД. В 2005-2013 годах Титов занимал пост заместителя главы МИД России, а в апреле 2013 года его назначили первым заместителем министра. На этой должности Титов проработал до августа 2024 года.

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Фото: Telegram / Григорий Карасин