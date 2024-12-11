Работавшего с Wu-Tang Clan 40-летнего рэпера Череховича нашли мертвым

Польский артист был похоронен 5 февраля.

Умер польский битмэйкер, продюсер и рэп-исполнитель, известный широкой аудитории под псевдонимом Amos The Ancient Prophet. Об этом сообщили журналисты из местного издания Goniec. Авторы СМИ уточнили, что тело музыканта было найдено в его квартире во Вроцлаве, родном городе артиста, еще 25 января. Другие детали трагедии пока что не приводятся. Согласно предварительной информации, мужчина погиб незадолго до своего 41-го дня рождения. В настоящее время тело рэпера кремировали. Прощание и похороны состоялись 5 февраля.

Напомним, что настоящее имя исполнителя - Марцин Черехович. Он родился в 1984 году. Позже состоял в небезызвестной музыкальной группе The Lost Children Of Babylon. Поляк занимался продюсированием артистов, связанных с Wu-Tang Clan, среди его клиентов указаны Killah Priest, Beretta 9 и Timbo King.

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