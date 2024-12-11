Умер российский актер и легендарный танцор Петр Чеботарев

Артиста похоронили на Перепеченском кладбище.

Скончался российский актер и танцор Петр Чеботарев. Добавим, что прощание с Петром Владимировичем Чеботаревым состоялось в Храме Петра и Павла в Лефортово. Похоронен артист на Перепеченском кладбище, согласно новостному порталу Inglaze.

Напомним, что Петр Чеботарев родился 23 сентября 1953 года в городе Вольске. Вместе со своей будущей супругой партнершей Аллой Вальковой он окончил Московский государственный историко-архивный институт. Однако творческий дуэт образовался в 1975-м году. В профессионалы танцоры перешли в 1982 году В результате Чеботаревы стали лауреатами III Всесоюзного конкурса исполнителей бальных танцев, а также лауреатами Всесоюзного фестиваля народного творчества Советского Союза. Они являлись финалистами и победителями международных конкурсов, проводимых в Чехословакии, Польше, Венгрии, Австрии, Финляндии и других странах. За участие в культурной программе Олимпиады-80 советские артисты награждены специальной Почетной грамотой Министерства культуры СССР. В 1990-м году Петр закончил свою профессиональную танцевальную карьеру. Он начал руководить творческим объединением "Ритм". В качестве актера Петр Чеботарев дебютировал в 1983-м. Ему досталась роль в шпионском триллере "Тайна виллы "Грета" - с Юрием Соломиным, Александром Збруевым, Олегом Анофриевым и Семеном Фарадой в главных ролях. После этого он получил место в кинодраме "На исходе ночи", копродукции СССР и ГДР, с Банионисом и Смоктуновским.

Алла Чеботарева ушла из жизни в 2007 году после тяжелой болезни. На тот момент пара уже рассталась.

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Источник фото: dancefile.ru