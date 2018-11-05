Спектакль "Скелет в шкафу"

В театре имени Комиссаржевской покажут фарс, созданный на основе тексте Семена Альтова.

Режиссер определил жанр постановки как "анекдот". Сюжет рассказывает об обычной русской семье. Главным двигателем является женщина. Она зарабатывает деньги и кормит своих мужчин. Те в свою очередь строят воздушные замки и мечтают о несметном богатстве и уважении со стороны обществ. Автором произведения выступил комик Семен Альтов. По мнению писателя, только юмористическое отношение к происходящему позволяет героине держаться на плаву. Продолжительность спектакля: 2 часа 20 минут. Постановка идет с одним антрактом.