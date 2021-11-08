Сатирика Семена Альтова обязали выплатить почти 13 млн руб за Лиговские бани

Лиговские бани в Петербурге обернулись судом для сатирика Семена Альтова.

На писателя и сатирика Семена Альтова подали иск почти на 13 млн руб. Причиной стало неурегулированное соглашение о реконструкции Лиговских бань в Санкт-Петербурге, сообщает SHOT.

В 1934 году в Петербурге построили Лиговский банно-прачечный комбинат. Этот объект культурного наследия Альтов выкупил у бывшего губернатора города Юрия Молчанова. По плану сатирика, здание должно было стать арт-пространством с концертной площадкой.

Около года назад Альтов заключил договор с компанией "М. Г. Прайват Реконстракшн". По словам подрядчика, работы выполнены, однако при закрытии проекта между фирмой и семьей писателя возник конфликт. Детали спора не раскрываются. Сейчас компания требует через суд взыскать с Альтова и его родственников 12,8 млн руб.

В июне ФСБ пресекла попытку диверсии на железной дороге в Приморье.

Фото: Piter.tv