Сатирик Семен Альтов выкупил Лиговские бани в Петербурге

На их месте появится креативное пространство с творческим уклоном.

В здании Лиговского банно-прачечного комбината откроется креативное пространство с концертной площадкой. Об этом заявил новый собственник объекта, сатирик Семен Альтов в беседе с "РБК-Петербург".

Здание расположено на Лиговском проспекте, 269.По словам Альтова, его сносить не собираются. В многофункциональном центре сатирик будет заниматься творческими вопросами, а его сын Павел – техническими. Вопрос о переделке объекта культурного наследия в креативное пространство появится на согласовании в ближайшее время.

Новый собственник бань заявил, что до окончания всех работ помещения будут сдаваться в аренду. Арендная ставка составляет 700 рублей за квадратный метр в месяц.

Ранее Семён Альтов рассказал, как трижды знакомился со своей будущей женой.

Фото: citywalls.ru