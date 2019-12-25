Семен Альтов мечтал создать свое культурное пространство в Петербурге с 90-х годов

Сатирик выкупил здание на Лиговском проспекте, чтобы создать там съемочную павильон и концертную площадку.

Семен Альтов сказал о том, что надеется увидеть результат превращения Лиговских бань в культурное пространство. По его словам, реализация проекта потребует много времени. Об этом сатирик сказал "Невским Новостям".

Учитывая, сколько мне лет, я надеюсь, что все-таки я успею увидеть это пространство, когда оно будет из бани превращено в нечто иное, украшающее наш город. Надеюсь успеть увидеть. Семен Альтов, сатирик.

Напомним, Альтов выкупил здание Лиговских бань на Лиговском проспекте, 269. В ближайшее время помещения будут сдавать в аренду под офисы, магазины, организацию спортивных мероприятий. Позже здание реконструируют для культурного пространства. Планировку менять не будут. По словам сатирика, реализировать подобную идею он хотел уже давно. Еще 25 лет назад проект был готов для здания на Васильевском острове, но случился дефолт.

Фото: citywalls.ru