Оркестр Курентзиса открыл новое культурное пространство в петербургском Доме Радио на Итальянской

В этом месте горожане смогут познакомиться с писателями, музыкантами и специалистами в разных областях искусства.

В петербургском Доме Радио появилось новое культурное пространство. Здесь посетители смогут насладиться музыкой, поговорить об искусстве, послушать лекции и презентации о книгах. Проект создал оркестр Теодора Курентзиса. О программе библиотеки-фонотеки сообщили в официальной группе оркестра в соцсети "ВКонтакте".

В этом месте горожане смогут познакомиться с писателями, музыкантами и специалистами в разных областях искусства. Чтобы попасть на творческую встречу, нужно заранее пройти регистрацию на сайте пространства. Все мероприятия бесплатные.

Уже на следующей неделе здесь проведут встречу с Игорем Булатовским из петербургского Jaromir Hladik press. Он расскажет о "супрематической биографии" Казимира Малевича.

Ранее на Piter.tv: в здании Союза художников до 22 января работает выставка "Художники – врачам".

Фото: Pxhere