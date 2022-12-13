В здании Союза художников до 22 января работает выставка "Художники – врачам"

Проект придумали еще в период пандемии. Авторы инициативы таким образом решили поблагодарить медиков за бесценный труд.

В голубом зале Союза художников можно посетить выставку "Художники – врачам". Она работает до 22 января. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Петербурга.

В экспозицию вошло 70 работ. После закрытия выставки картины можно будет увидеть в городских больницах и поликлиниках.

Проект придумали еще в период пандемии. Авторы инициативы таким образом решили поблагодарить медиков за бесценный труд. Тогда больницы региона получили 75 картин.

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Фото: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга