  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В здании Союза художников до 22 января работает выставка "Художники – врачам"
Сегодня, 18:16
90
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В здании Союза художников до 22 января работает выставка "Художники – врачам"

0 0

Проект придумали еще в период пандемии. Авторы инициативы таким образом решили поблагодарить  медиков за бесценный труд.

В голубом зале Союза художников можно посетить выставку "Художники – врачам". Она работает до 22 января. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Петербурга. 

В экспозицию вошло 70 работ. После закрытия выставки картины можно будет увидеть в городских больницах и поликлиниках.

Проект придумали еще в период пандемии. Авторы инициативы таким образом решили поблагодарить  медиков за бесценный труд. Тогда больницы региона получили 75 картин.

Ранее на Piter.tv: в Ботаническом саду расцвела Домбея.

Фото: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: выставка художники врачам, картины, куда сходить в петербурге, союз художников
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии