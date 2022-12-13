В Ботаническом саду расцвела Домбея

Сейчас можно посетить Тропический маршрут в режиме экскурсии.

В Ботаническом саду Петра Великого на тропическом маршруте зацвела Домбея. Растение относится к семейству Мальвовые. Петербуржцев и гостей города приглашаю в дендрарий насладиться запахом клубнично-сливочной карамели. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Также сейчас в саду можно увидеть цветущую агаву. В саду появились плоды ананасов, папайи и других деревьев и растений.

В выходные Тропический маршрут работает в режиме экскурсий, количество билетов ограничено. Субтропический маршрут работает в режиме прогулки, без экскурсий. Пресс-служба Ботанического сада

Ранее на Piter.tv: 21 января можно посетить Строгановский дворец бесплатно.

Фото: Телеграм / Ботанический сад