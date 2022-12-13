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В Ботаническом саду расцвела Домбея
Сегодня, 12:45
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В Ботаническом саду расцвела Домбея

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Сейчас можно посетить Тропический маршрут в режиме экскурсии.

В Ботаническом саду Петра Великого на  тропическом маршруте зацвела Домбея. Растение относится к семейству Мальвовые. Петербуржцев и гостей города приглашаю в дендрарий насладиться запахом  клубнично-сливочной карамели. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. 

Также сейчас в саду можно увидеть цветущую агаву. В саду появились плоды ананасов, папайи и других деревьев и растений. 

В выходные Тропический маршрут работает в режиме экскурсий, количество билетов ограничено. Субтропический маршрут работает в режиме прогулки, без экскурсий.

Пресс-служба Ботанического сада

Ранее на Piter.tv: 21 января  можно посетить Строгановский дворец  бесплатно.

Фото: Телеграм / Ботанический сад

Теги: ботанический сад, домбея, куда сходить в петербурге, растения, флора
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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