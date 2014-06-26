В 2024 году оранжереи Таврического сада превратят в культурное пространство

В оранжереи будут проводить концерты и выставки.

Реконструкция Оранжереи Таврического сада завершится в 2024 году — на год раньше запланированного срока. С 1 июля в оранжерее начался ремонт крыши. Посетителей предупредили, что впереди предстоит полномасштабный ремонт.

После реконструкции оранжереи на Потемкинской улице превратятся в культурное пространство. В помещении будут проводить выставки, концерты и другие культурные мероприятия.

На данный момент оранжерея закрыта до 31 июля. Кафе на втором этаже и цветочная лавка доступны для посещения.

Отметим, что работы собирались провести еще в 2021 году. Работы будут профинансированы по механизму государственно-частного партнерства.

Фото: ВКонтакте / Оранжереи Таврического сада