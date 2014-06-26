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В 2024 году оранжереи Таврического сада превратят в культурное пространство
Сегодня, 17:40
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В 2024 году оранжереи Таврического сада превратят в культурное пространство

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В оранжереи будут проводить концерты и выставки.

Реконструкция Оранжереи Таврического сада завершится в 2024 году — на год раньше запланированного срока. С 1 июля в оранжерее начался ремонт крыши. Посетителей предупредили, что впереди предстоит полномасштабный ремонт.

После реконструкции оранжереи на Потемкинской улице превратятся в культурное пространство. В помещении будут проводить выставки, концерты и другие культурные мероприятия. 

На данный момент оранжерея закрыта до 31 июля. Кафе на втором этаже и цветочная лавка доступны для посещения. 

Отметим, что работы собирались провести еще в 2021 году. Работы будут профинансированы по механизму государственно-частного партнерства. 

Фото: ВКонтакте / Оранжереи Таврического сада

Теги: культурное пространство, оранжерея, реконструкция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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