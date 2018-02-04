Семён Альтов рассказал, как трижды знакомился со своей будущей женой

Супруги вместе уже более 50 лет.

Советский и российский писатель-сатирик, сценарист, драматург, режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ Семен Альтов рассказал "Петербургскому дневнику" о своем крепком браке с супругой Ларисой Альтовой.

Будущие супруги трижды знакомились на протяжении года. И в третий раз, в гостях у друзей, они поняли, что уже можно и семью создать. Торжество состоялось в ЗАГСе на Петроградской стороне. Сама свадьба прошла в городской столовой в компании 20-30 близких и родных.

По словам Альтова, семья гордится им и его успехами в творчестве. Но все же первыми произведения писателя слушали два королевских пуделя, поскольку жена и сын любили "править буквально с первой же фразы". Писатель признался, что Лариса Альтова часто может в разговоре вставить фразы, когда-то написанные супругом. Альтов также гордится женой, как и она им: много лет Альтова преподавала музыку детям, с которыми поддерживала связь многие годы.

Ранее стало известно, как поживает петербурженка, родившая ребёнка в 58 лет.

Фото: ВКонтакте / Семён Альтов