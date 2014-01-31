Стало известно, как поживает петербурженка, родившая ребёнка в 58 лет

Пара стала родителями в марте этого года.

В марте этого года 58-летний петербургский доктор технических наук Мария Кононова родила сына Юру. Папой мальчика стал 60-летний профессор математики Клаус Петер Вильдероттер из Германии. Для пары Юра – первый ребенок. Новоиспеченный отец рассказал "Петербургскому дневнику", как их родные отреагировали на пополнение в семье, и какое совместное будущее ждет пару.

Из-за пандемии коронавируса впервые своего сына Клаус увидел лишь пару дней назад. По словам Марии, отец боится навредить ребенку, поэтому просит возлюбленную научить его ухаживать за сыном. Сам же Юра своего отца признал: при первой встрече он обнял Клауса ручками. А вот Кононова быстро вжилась в роль матери. В этом ей помог опыт с детьми и внуками своей старшей сестры, с которыми она периодически проводила время. По словам новоиспеченной матери, уход за ребенком ей вовсе не в тягость, поскольку именно сейчас, втроем, она по-настоящему счастлива.

Клаус и Мария признались, что желание создать семью победило предрассудки касательно возраста и родов. Некоторые, по словам Клауса, и вовсе обвиняли его в том, что он заставляет Марию рожать в 58 лет. Однако и Мария, и Клаус – ученые, они всерьез все обдумали, посоветовались с врачами и решились на рождение ребенка.

Ранее ни у Марии, ни у Клауса семейная жизнь не сложилась. Жениха Марии отправили на войну в Афганистан, и он до сих пор числится без вести пропавшим. Клаус же со своей бывшей женой тоже познакомился в России (в Новосибирске). Однако спустя несколько лет семейной жизни супруги попросту разлюбили друг друга. С Марией же Клаус познакомился в 2019 году через друзей. Родные и друзья Клауса узнали о Юре только после его рождения.

Конечно, все были в шоке, особенно узнав, сколько Марии лет. Удивилась даже моя 88-летняя мама, страдающая склерозом. Клаус Петер Вильдероттер

Жить пара собирается на две страны – Россия и Германия. Мария с Клаусом уже подали документы, чтобы Юра получил второе гражданство. На пенсию петербурженка не собирается. Она продолжит работать в Политехническом университете Петра Великого. Также пара совсем не против подарить Юре сестренку.

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Фото: Петербургский дневник