Петербурженка с депрессией утопила младенца в тазу

Женщина обучала других гармонии.

В Петербурге установлены обстоятельства гибели новорождённого ребёнка, утонувшего в тазу. По информации источника, знакомого с материалами проверки, мать младенца занималась ведением блога, преподавала духовные практики и проводила женские курсы личностного роста, пишет 78.ru.

По предварительным данным, женщина совершила убийство через 16 дней после рождения ребёнка. Источник сообщил, что у неё пропало молоко, и она посчитала невозможным дальнейшее воспитание сына. У женщины была диагностирована послеродовая депрессия.

Отмечается, что публичный образ женщины в соцсетях не соответствовал её реальному положению. Она позиционировала себя как успешную мать и наставницу по личностному росту. По словам собеседника, в её жизни наблюдались конфликты с родственниками и сложная ситуация в семье.

Проверка обстоятельств продолжается.

Фото: Следком