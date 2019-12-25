В петербургских аптеках увеличился спрос на антидепрессанты

Горожане потратили на препараты почти 178 млн рублей (+40%).

В январе текущего года в аптеках Петербурга зафиксировали рост спроса на антидепрессанты. Их продажи увеличились на 39% в сравнении с аналогичным периодом 2025-го (163,1 тыс. упаковок), передает издание "Ведомости Северо-Запад".

Горожане потратили на препараты почти 178 млн рублей (+40%). При этом средняя стоимость приобретенной упаковки почти не изменилась, показав прирост на 0,9% – до 1 тыс. рублей. По словам экспертов, тенденция связана с совокупностью факторов. Так, психиатр и заместитель главного врача VL clinic Иван Нечипорук подчеркнул, что спрос на антидепрессанты увеличен из-за роста выявляемости заболевания и количества обращений пациентов. Кроме того, как сообщила кандидат экономических наук Линда Рыжих, на ситуацию повлияла и общая осведомленность о проблеме депрессии.

Ранее мы рассказывали о том, что особый порядок продажи зарубежных лекарств продлили до конца 2027 года. Соответствующее постановление подписано правительством.

