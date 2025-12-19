Особый порядок продажи зарубежных лекарств продлили до конца 2027 года

Постановление подписано правительством.

Особый порядок реализации на территории России зарегистрированных зарубежных лекарственных средств будет действовать до 31 декабря 2027 года. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы федерального правительства. Чиновники объяснили, что речь ведется о возможности продажи зарубежных медицинских препаратов в иностранной упаковке, но с этикеткой на русском языке. Такое постановление уже подписано. По мнению специалистов из кабинета министров, данная мера помогает властям сохранить стабильность поставок значимых медикаментов в отечественные аптеки, поликлиники и больницы.

Напомним, что решение о возможности применения особого порядка реализации конкретных иностранных препаратов принимает специальная межведомственная комиссия. В ее состав вошли сотрудники Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Федеральной таможенной службы (ФТС). Ранее государство продлило упрощенные процедуры по государственной регистрации для отдельных лекарственных препаратов и наиболее востребованных медицинских изделий в стране.

