  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Особый порядок продажи зарубежных лекарств продлили до конца 2027 года
Сегодня, 11:30
121
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Особый порядок продажи зарубежных лекарств продлили до конца 2027 года

0 0

Постановление подписано правительством.

Особый порядок реализации на территории России зарегистрированных зарубежных лекарственных средств будет действовать до 31 декабря 2027 года. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы федерального правительства. Чиновники объяснили, что речь ведется  о возможности продажи зарубежных медицинских препаратов в иностранной упаковке, но с этикеткой на русском языке. Такое постановление уже подписано. По мнению специалистов из кабинета министров, данная мера помогает властям  сохранить стабильность поставок значимых медикаментов в отечественные аптеки, поликлиники и больницы.

Напомним, что решение о возможности применения особого порядка реализации конкретных иностранных препаратов принимает специальная межведомственная комиссия. В ее состав вошли сотрудники Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Федеральной таможенной службы (ФТС). Ранее государство  продлило упрощенные процедуры по государственной регистрации для отдельных лекарственных препаратов и наиболее востребованных медицинских изделий в стране.

Миронов призвал компенсировать стоимость лекарств дороже 10% от доходов людей.

Фото: Piter.tv

Теги: кабмин, лекарства
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии