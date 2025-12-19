Миронов призвал компенсировать стоимость лекарств дороже 10% от доходов людей

В Госдуме России сообщили о том, что россиянам приходится экономить на лечении.

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал коллег из Государственной думы и федерального правительства поддержать и принять законопроект фракции о денежной компенсации за покупку лекарств, превышающих сумму в десять процентов от от доходов граждан. Соответствующий комментарий парламентарий из нижней палаты дал журналистам информационного агентства "ТАСС".

Если этого не сделать, то от экономии на лекарствах люди перейдут к отказу от них. Это грозит самыми тяжелыми последствиями для миллионов граждан и страны в целом Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Политик заметил, что сейчас в стране люди начали экономить на лекарствах, пытаясь найти более дешевые и менее качественные аналоги для необходимого лечения. Такая проблем а фиксируется в связи с ростом цен на медицинские препараты и падение уровня доходов населения. По данным от парламентария,его партия на протяжении многих лет указывает властям на необходимость ограничения или даже отмены торговых наценок на отдельные лекарства в России. Сергей Миронов также предлагает заморозить цены на жизненно важные препараты на срок в один год. Речь идет о препаратах, которые государство закупает по фиксированной стоимости.

Фото: Piter.tv