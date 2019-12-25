Бывшая солистка группы SЕRЕВRО Катя Кищук стала мамой

О своей беременности 27-летняя Кищук никому не рассказывала, поэтому рождение малыша стало для большинства фанатов сюрпризом.

Бывшая солистка российской поп-группы SЕRЕВRО Катя Кищук родила первенца. Новостью певица поделилась в своем Instagram. На опубликованном снимке Катя Кищук показала своим подписчикам ножку новорожденного.

О своей беременности 27-летняя Кищук никому не рассказывала, поэтому рождение малыша стало для большинства фанатов сюрпризом. В комментариях можно увидеть много добрых пожеланий и маме, и малышу.

Около полутора лет экс-участница SEREBRO состоит в отношениях с британским репером Slowthai, большую часть времени она проводит с возлюбленным в Англии.

В начале июня певица Юлианна Караулова родила первенца.

Фото: Instagram / @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk