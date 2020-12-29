Госпитализированного с коронавирусом Ланового перевели в реанимацию

Лановой был под капельницей 20 дней, поэтому его организм ослаб.

Народный артист СССР Василий Лановой, который был госпитализирован с коронавирусом в начале января, переведен в реанимацию. Об этом ТАСС сообщил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

Друг актера, композитор Вячеслав Моцардо рассказал, что 20 дней Лановой был под капельницей, поэтому его организм ослаб. Актёра было решено перевести в реанимацию, тест на коронавирус у него при этом уже отрицательный.

О болезни 87-летнего актера и его жены Ирины Купченко стало известно 2 января. С учетом возраста актера было принято решение о госпитализации.

Два дня назад Алису Фрейндлих перевели из реанимации в обычное отделение.

Фото: kremlin.ru