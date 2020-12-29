Алису Фрейндлих перевели из реанимации в обычное отделение

Актриса БДТ лечится от COVID-19 уже месяц.

Состояние Народной артистки СССР Алисы Фрейндлих улучшилось. Актриса лечится от коронавируса в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Л. Г. Соколова. Ее перевели из отделения реанимации и интенсивной терапии в обычное отделение, узнал "Петербургский дневник".

Для того, чтобы оценить правильность лечения Алисы Бруновны, 21 января состоялся консилиум с привлечением специалистов из Москвы. За артисткой закрепили индивидуального специалиста по лечебной физкультуре и массажу. Ранее ее здоровьем занялись физиотерапевты.

Актриса находится в МСЧ №122 уже месяц, с 25 декабря. Все это время ее состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное. Также коронавирус перенесли дочь и внучка Алисы Фрейндлих.

Фото: официальный сайт БДТ им.Товстоганова / Стас Левшин